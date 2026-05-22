General Otávio Henrique de Miranda Filho morreu aos 62 anos - Reprodução / Redes Sociais

General Otávio Henrique de Miranda Filho morreu aos 62 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/05/2026 14:50 | Atualizado 22/05/2026 15:04

Morreu, nesta quinta-feira (21), em São Paulo, em decorrência de um câncer, o general de divisão do Exército, Otávio Rodrigues de Miranda Filho, de 62 anos. Ele foi o responsável por liderar operações contra o crime organizado durante a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, em 2018.

Em nota nas redes sociais, o Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter) lamentou o falecimento do militar e desejou condolências aos familiares e amigos. No setor, Miranda Filho ocupou o cargo de subcomandante de Operações Terrestres no período de julho de 2024 a novembro de 2025.

"Ao longo de sua trajetória no Coter, conduziu suas missões com firmeza, espírito de sacrifício e permanente compromisso com a preparação e o emprego da Força Terrestre. Seu exemplo ultrapassa a função exercida e permanecerá vivo na memória daqueles que tiveram a honra de servir ao seu lado. Que Deus conceda força e conforto aos familiares, amigos e irmãos de farda neste momento de dor, e que o legado de Miranda Filho siga como referência de honra, lealdade e dedicação ao Exército Brasileiro", diz o texto.

O general nasceu em Teresina, em abril de 1964, e se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1988. Ao longo da carreira, exerceu vários cargos de comando, como: comandante de brigada, chefe de gabinete do Comando Militar do Planalto e comandante da Região Militar Norte do Brasil.

Otávio também tinha vasta experiência internacional, tendo servido como observador militar da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão, como adido militar da Embaixada do Brasil na China e como chefe de assuntos internacionais nas Forças Armadas do Brasil.

Em janeiro de 2023, Miranda Filho foi nomeado pelo secretário-geral das ONU como comandante da Missão das Nações Unidas para a Estabilização na República Democrática do Congo (Monusco).