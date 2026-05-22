Lima era responsável pelas negociações com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) - Redes sociais / Reprodução

Lima era responsável pelas negociações com a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR)Redes sociais / Reprodução

Publicado 22/05/2026 15:11 | Atualizado 22/05/2026 15:26

O advogado José Luís de Oliveira Lima deixou, nesta sexta-feira (22), a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. A mudança ocorre dois dias após a Polícia Federal (PF) rejeitar a proposta de acordo de delação premiada

Lima era responsável pelas negociações com a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR), que continua avaliando o texto enviado pelos defensores do empresário.

No dia 4 de março, Vorcaro voltou a ser preso na terceira fase da Operação Compliance Zero , da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. Desde então, o detido tenta fechar o acordo de colaboração.

A palavra final sobre a validade do depoimento de Vorcaro será do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. Caberá ao magistrado homologar o eventual entendimento com o banqueiro.

De acordo com a Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013), Mendonça não pode participar da fase de negociação entre a PF, a PGR e os advogados do réu.

Dessa forma, se a procuradoria aceitar a proposta, as cláusulas da colaboração deverão ser submetidas ao ministro da corte.

A partir da homologação, o acusado poderá usufruir dos benefícios que forem firmados, como redução de pena. Também ficarão válidas as eventuais obrigações, entre elas a devolução de dinheiro obtido por meio das fraudes envolvendo o Banco Master e a exigência de revelar tudo o que sabe sobre os desvios.

