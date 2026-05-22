Vorcaro estava na cela especial inicialmente, mas foi transferido para uma comum na última segunda-feira (18)Secretaria da Administração Penitenciária-SP / Reprodução
André Mendonça deve autorizar volta de Vorcaro para cela especial na PF
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