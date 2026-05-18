Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passa a ser submetido às mesmas regras dos outros detentosSecretaria da Administração Penitenciária-SP
Vorcaro é transferido para cela comum na carceragem da PF enquanto aguarda análise de delação
Ex-banqueiro passará a ter horário de visita limitado com advogados
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Câmara e Senado defendem no STF validade da Lei da Dosimetria
Moraes suspendeu aplicação da norma até julgar ações contrárias
Segurança pública: apenas 32% se sentem seguros na cidade onde vivem
Pesquisa aponta ainda que 82% apoiam câmeras corporais em policiais
Enem terá inscrição automática para alunos da rede pública e 10 mil novos locais de prova
Estudantes devem confirmar a inscrição, a língua estrangeira de preferência e se necessita recursos de acessibilidade
Violência sexual atinge 64 meninas por dia no país
Jovens negras até 17 anos seguem como as principais vítimas
Lula defende exploração na Margem Equatorial com responsabilidade
Brasil precisa ocupar a área antes que 'Trump ache que é dele', disse
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