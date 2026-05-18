O MEC estima que 80% dos concluintes da rede pública farão o Enem na própria escolaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Enem terá inscrição automática para alunos da rede pública e 10 mil novos locais de prova
Estudantes devem confirmar a inscrição, a língua estrangeira de preferência e se necessita recursos de acessibilidade
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