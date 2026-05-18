Flávio Dino diz que educação cívica é essencial em ano eleitoral "em que muitos sentimentos se acirram"Rovena Rosa / Agência Brasil
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