Programa prevê crédito com juros atrativos para motoristas de aplicativo que desejam trocar de carro - Uber/Divulgação

Programa prevê crédito com juros atrativos para motoristas de aplicativo que desejam trocar de carro Uber/Divulgação

Publicado 18/05/2026 17:43

São Paulo - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai lançar nesta terça-feira, 19, o programa Move Aplicativos, que busca financiar veículos para motoristas de aplicativo. O evento será realizado na Casa de Portugal, no bairro da Liberdade, em São Paulo, às 15h30.

A nova linha de crédito, que prevê R$ 30 bilhões em recursos públicos, é voltada a motoristas de aplicativo e taxistas e traz condições especiais para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro.

Serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses. De acordo com a revista Exame, os critérios de elegibilidade seriam de ao menos 100 corridas realizadas nos últimos 12 meses, ou seja, uma média de duas a cada semana.

No lançamento do programa em São Paulo, o Planalto espera a presença de aproximadamente 500 pessoas, entre representantes do governo, motoristas de aplicativos, taxistas e demais atores relacionados ao setor automotivo e de mobilidade urbana.

Segundo estudo do Instituto Datafolha realizado em 2025 com motoristas ativos no aplicativo Uber, 87% dos condutores estão interessados em comprar ou trocar de carro nos próximos três anos, sendo que 88% pretendem financiar e apenas 12% deles possuem intenção de pagar à vista. Entre quem não pretende trocar, a principal razão apontada é que o carro atual ainda está novo.

Além disso, três em cada quatro motoristas (74%) são proprietários do veículo, sendo que pouco mais da metade deles (56%) ainda está pagando, com prazos geralmente acima de três anos. Entre aqueles que não são proprietários, mais da metade (57%) utiliza veículo de uma empresa e a maioria paga aluguel pelo uso (73%).

Interesse eleitoral

O lançamento da linha de crédito ocorre após o governo sofrer uma derrota ao não conseguir aprovar no Congresso a regulamentação da atuação dos trabalhadores por aplicativo. A intenção é conseguir ter o setor, considerado próximo do bolsonarismo, próximo a Lula nas eleições.

No ano passado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criou um grupo de trabalho que reuniu lideranças do setor para criar um relatório com as reivindicações deles.

Os principais pedidos foram a elevação do piso de serviço para R$ 10, adicional por distância de R$ 2,50 por quilômetro rodado e pagamento integral de rotas agrupadas.

Os pedidos não foram incluídos no texto que tramita na Câmara, relatado pelo deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

Além disso, o governo recebeu o indicativo de que a proposta não será votada em 2026, por falta de consenso entre as empresas e os trabalhadores e a proximidade das eleições. O Planalto credita o engavetamento pelo lobby dos grandes aplicativos.