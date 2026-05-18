No dia 29 de abril, o Senado impôs uma derrota histórica ao governo, rejeitando Jorge Messias por 42 votos a 34Reprodução/Youtube
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