Rogério Santos publicou um vídeo em suas redes sociais comunicando o diagnóstico - Redes sociais / Reprodução

Rogério Santos publicou um vídeo em suas redes sociais comunicando o diagnósticoRedes sociais / Reprodução

Publicado 18/05/2026 13:30 | Atualizado 18/05/2026 13:36

Rio - O prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (18) o diagnóstico de um câncer em fase inicial na região cervical do pescoço. O comunicado ocorreu por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.



Em razão do diagnóstico, Rogério precisará se afastar temporariamente do cargo para dar início ao tratamento médico. Apesar da licença, o prefeito garantiu que continuará acompanhando as ações da administração municipal de forma remota.

“Recentemente, fui diagnosticado com câncer, um câncer em fase inicial, localizado na região cervical do pescoço. Por recomendação médica, precisarei iniciar o tratamento e, por isso, precisarei me afastar temporariamente do meu trabalho na Prefeitura, para poder me curar e estar mais próximo da minha família”, escreveu o prefeito.

Ainda no post, Rogério descreveu como encarou a notícia: ''Vou enfrentar essa fase da mesma forma que enfrentei todos os desafios da minha trajetória: com equilíbrio, dignidade, coragem e confiança. Seguirei sendo cuidado pelos médicos, por Deus e coberto pelo manto de Nossa Senhora. Seguimos juntos. Sempre.'', finalizou.