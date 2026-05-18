Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um Audi Q5 na Avenida Valdemar Ferreira - Google Maps / Reprodução

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um Audi Q5 na Avenida Valdemar FerreiraGoogle Maps / Reprodução

Publicado 18/05/2026 12:04

Um homem de 33 anos foi esfaqueado dentro de um carro de luxo no bairro do Butantã, Zona Oeste de São Paulo, no domingo (17). A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio



Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e encontraram um Audi Q5 na Avenida Valdemar Ferreira com grande quantidade de sangue no interior. O motorista foi atacado ao parar para deixar uma mulher no local.



A vítima foi levada para o Hospital Universitário, que fica próximo ao local do crime. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.



A polícia localizou a mulher que estava no carro antes do ataque. Ela prestou depoimento e foi liberada. Um celular encontrado no veículo foi apreendido e vai passar por perícia. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.