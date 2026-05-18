Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou buscas no local após ser acionado - Divulgação / CBMMG

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou buscas no local após ser acionadoDivulgação / CBMMG

Publicado 18/05/2026 08:51

Um homem, de 30 anos, morreu, neste sábado (16), após tentar salvar a esposa, que estava se afogando na Cachoeira do Escorregador, zona rural de Buenópolis, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o casal descia a cachoeira quando a mulher começou a se afogar em um poço com cerca de sete metros de profundidade. Em seguida, ao perceber o ocorrido, o marido lançou-se na água e conseguiu resgatá-la.

Após retirar a mulher do poço, o homem não conseguiu sair e acabou submergindo. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou buscas no local após ser acionado. Depois de cerca de uma hora de operação, o corpo da vítima foi encontrado e resgatado.

A perícia técnica realizou os procedimentos de praxe, e o corpo seguiu para uma funerária de plantão da cidade de Buenópolis. Até o momento, não foram divulgados os nomes da mulher e da vítima.