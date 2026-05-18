Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou buscas no local após ser acionadoDivulgação / CBMMG
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Vítima entrou na água para resgatar a mulher, mas submergiu e faleceu no local
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