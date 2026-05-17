Hugo Motta participou ca corrida que comemorou os 200 anos da CâmaraX (antigo Twitter)/Reprodução
Hugo Motta defende fim da escala 6x1 e fala em texto de convergência sobre o tema
Presidente da Câmara afirmou que a pauta não é do governo, mas do País
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