Piloto, de 72 anos, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o hospitalDivulgação / CBMPA
Piloto de avião que caiu é resgatado após mais de 24 horas de buscas
Homem de 72 anos foi localizado em área de mata, no Pará
Piloto de avião que caiu é resgatado após mais de 24 horas de buscas
Homem de 72 anos foi localizado em área de mata, no Pará
Sobe para três o número de mortos após desabamento em Salvador
Estrutura de quatro andares colapsou na tarde de sábado (16)
Vídeo: chileno é preso no Aeroporto de Guarulhos após ofensas racistas e homofóbicas
Ataque foi direcionado a um comissãrio da Latam
Avaliação negativa do governo cai para 39%, aponta Datafolha
Já os eleitores que consideram o desempenho do petista bom ou ótimo somam 30%
Desabamento de prédio deixa ao menos um morto em Salvador
Bombeiros realizam buscas para localizar dois desaparecidos
Flávio Bolsonaro reforça intenção de manter candidatura
Senador afirmou que não vai 'desistir de lutar pelo Brasil'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.