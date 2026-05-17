Bombeiros localizaram terceira vítima na madrugada deste domingo (17) - Divulgação / CBMBA

Bombeiros localizaram terceira vítima na madrugada deste domingo (17)Divulgação / CBMBA

Publicado 17/05/2026 08:14 | Atualizado 17/05/2026 11:59

Subiu para três o número de mortos após o desabamento de um prédio em Salvador, na Bahia, neste sábado (16). A terceira vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, sob os escombros, na madrugada deste domingo (17).

A estrutura de quatro andares colapsou por volta das 16h40 de sábado . O imóvel fica numa localidade chamada Baixa das Pedrinhas, no bairro Luiz Anselmo. Outras três pessoas estavam no edifício no momento do desabamento e foram socorridas com vida.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Aloisio Fernandes, o resgate foi uma operação de "muita complexidade" devido à grande quantidade de escombros.

As vítimas foram identificadas como Maurício Santos Lima, de 51 anos, Roberto Carlos Evangelista da Silva, de 58 anos, e Raimundo Brito dos Santos de 59 anos.

Terceira vítima foi encontrada na madrugada deste domingo (17) Divulgação / CBMBA

Na noite de sábado, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), classificou o desabamento como "uma tragédia muito triste" e afirmou que "acompanha cada etapa" do caso com "atenção total".

"Uma tragédia muito triste o desabamento de um edifício em Luiz Anselmo. Neste momento de dor e angústia, quero manifestar minha solidariedade a todos os atingidos, especialmente aos familiares da vítima fatal confirmada e das pessoas que seguem desaparecidas. Desde os primeiros instantes da ocorrência, mobilizamos todas as nossas equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas. (...) Seguimos acompanhando cada etapa dessa ocorrência com atenção total, oração e esperança. Que Deus conforte os familiares e proteja todos os profissionais envolvidos neste difícil trabalho de resgate."

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), declarou, na tarde de sábado, que acompanhava o ocorrido "em tempo real".

"Fui informado sobre o lamentável desabamento ocorrido nesta tarde no bairro de Luiz Anselmo, em Salvador. Determinei de imediato a mobilização dos órgãos estaduais para atendimento às vítimas e apoio às famílias atingidas. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Saúde estão atuando no local com equipes e viaturas. O SAMU também está presente para o pronto atendimento aos feridos. Estamos acompanhando a situação em tempo real. Toda a estrutura do Estado está à disposição para garantir o resgate com agilidade e cuidado. Que as vítimas recebam todo o socorro necessário. Estou em oração por todos."

Além de cerca de trinta bombeiros, atuaram na ocorrência equipes da Polícia Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Polícia Militar.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento. A Polícia Civil investiga o caso.