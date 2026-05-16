Bombeiros retiraram um corpo dos escombros - X (antigo Twitter)/Reprodução

Bombeiros retiraram um corpo dos escombrosX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 16/05/2026 21:40

Salvador - O colapso de uma estrutura de quatro andares deixou um morto em Baixa das Pedrinhas, em Salvador. O Corpo de Bombeiros atua nas buscas por dois desaparecidos após o desabamento de um imóvel na tarde deste sábado, 16. Três pessoas foram retiradas com vida.

As equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil de Salvador e Polícia Militar da Bahia (PMBA).

De acordo com a corporação, um cachorro está atuando nas buscas para tentar localizar os desaparecidos. Os bombeiros retiram parte dos escombros com a ajuda de equipamento. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Polícia Civil também trabalham nas buscas.

O desabamento do edifício gerou interrupção de energia elétrica no entorno. Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que a queda atingiu dois postes da rede elétrica, o que interrompeu o fornecimento de energia para 51 unidades consumidoras.

"Por questões de segurança, os serviços de recomposição da rede e normalização do fornecimento só poderão ser concluídos após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Codesal (Defesa Civil)", disse a empresa, que mantém equipes técnicas no local desde 17h30.