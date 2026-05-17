Fabio Porchat cancelou show após acidente com técnica em montagem - Reprodução/Instagram

Fabio Porchat cancelou show após acidente com técnica em montagem Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2026 11:55 | Atualizado 17/05/2026 14:34

Rio - Fabio Porchat cancelou duas sessões do show que faria no Teatro Humboldt, em São Paulo, após uma técnica despencar durante ajuste dos refletores, no sábado (16). Equipamentos de som e parte da estrutura de iluminação caíram na área da plateia, e algumas pessoas precisaram de atendimento médico.

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"Por sorte ninguém morreu e a moça que caiu também está bem. A ambulância estava aqui e o teatro ofereceu todos os auxílios necessários. A gente lamenta que isso tenha acontecido e estamos em contato com as pessoas, evidentemente todo mundo será ressarcido. Vamos achar uma nova data para fazer esse shows, o mais importante é que todos estão sendo atendidos", disse ele nos Stories.

O humorista lamentou o acidente e reforçou o desejo de que os feridos se reestabeleçam rapidamente. "Uma pena, um horror, uma tragédia, mas poderia ter sido muito pior. Todo mundo está um pouco assustado. Fica aqui meu vídeo, meu pedido de desculpas para todos vocês, é uma coisa que não está nas nossas mãos. Estou torcendo para que as pessoas que se machucaram se recuperem o quanto antes", afirmou.

Inaugurado em 2023, o Teatro Humboldt é localizado nas dependências de um colégio na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, em Interlagos. O espaço possui 430 assentos e é patrocinado pela Fundação Alemã Quandt.