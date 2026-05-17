Hugo Motta participou de corrida de 200 anos da Câmara dos Deputados neste domingo (17) - Marina Ramos / Camara dos Deputados

Hugo Motta participou de corrida de 200 anos da Câmara dos Deputados neste domingo (17)Marina Ramos / Camara dos Deputados

Publicado 17/05/2026 12:46

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse neste domingo, 17, que os pedidos de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master vão ter um "tratamento regimental", sem dar mais detalhes.

"Vamos cumprir o regimento da Câmara, que é o que tem que nortear a decisão do presidente", disse Motta a jornalistas, após participar de uma corrida em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados, em Brasília.

O governo e a oposição travam uma disputa pelo protagonismo do pedido de abertura da CPI para apurar irregularidades cometidas pelo Banco Master e pelo seu dono, Daniel Vorcaro. O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Vorcaro atualmente está preso e negociando uma delação premiada.

Há uma série de pedidos de abertura da investigação. Mas a instauração da CPI ainda enfrenta resistências do próprio Motta e do presidente da Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O tema voltou à discussão no Congresso após o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e aliados terem pedido a instauração de uma CPI sobre o Master após o site The Intercept Brasil ter revelado que Flávio pediu uma contribuição de US$ 24 milhões a Vorcaro.

Segundo o senador, os valores serviriam para patrocinar um filme sobre o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.