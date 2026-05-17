Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 17/05/2026 11:03 | Atualizado 17/05/2026 11:05

Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3.009, realizado na noite deste sábado (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegará a R$ 300 milhões no próximo concurso, a Mega-Sena 30 Anos, cujo sorteio será realizado no próximo domigo, 24 de maio.



As dezenas sorteadas foram as seguintes: 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30.



A quina teve 136 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 19.052,37. Já a quadra registrou mais de 6 mil apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de R$ 636,14.

Suspensão dos sorteios

Os concursos regulares da Mega-Sena serão interrompidos por uma semana, a partir deste domingo (17) até o dia 24 de maio. Todas as apostas realizadas na Mega-Sena passarão a ser exclusivas para o sorteio especial de 30 anos , que não acumula.

As apostas para o concurso nº 3.010 podem ser feitas até às as 22h do próximo sábado (23), pelo site oficial da Caixa Econômica ou em casas lotéricas. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para quem preferir participar de bolões da Mega-Sena 30 Anos, as cotas podem ser adquiridas até as 10h de 24 de maio.