Raoni Metuktire é uma das lideranças indígenas mais influentes do país - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Raoni Metuktire é uma das lideranças indígenas mais influentes do paísTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 17/05/2026 10:00





Segundo comunicado divulgado pela equipe médica, Raoni foi internado na UTI "como medida preventiva" e está em situação estável.



No dia 7 de maio, O cacique Raoni, de 94 anos, líder indígena e um dos defensores mais emblemáticos da Amazônia no mundo, foi transferido neste sábado (16) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele está internado desde a última quinta-feira (14), para tratar uma pneumonia,Segundo comunicado divulgado pela equipe médica, Raoni foi internado na UTI "como medida preventiva" e está em situação estável.No dia 7 de maio, ele passou cinco dias no mesmo hospital após sentir dores abdominais e foi tratado de uma hérnia. Na última quinta-feira, ele retornou ao centro médico após "um novo mal-estar clínico", afirma o comunicado.

Nascido na aldeia de Kapot, no Mato Grosso, Raoni não viu um homem branco até ter cerca de 20 anos. Ele foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, segundo os médicos.



O cacique ganhou notoriedade nos anos 1970, quando militava contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Raoni fez a primeira turnê internacional em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na Amazônia.



O líder já viajou por todo o planeta para defender a causa da floresta amazônica e das comunidades indígenas diante de chefes de Estado, papas e monarcas.