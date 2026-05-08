Raoni segue internado, mas apresentou boa resposta ao tratamento - Arquivo / AFP

Raoni segue internado, mas apresentou boa resposta ao tratamentoArquivo / AFP

Publicado 08/05/2026 08:15

O cacique Raoni, de 94 anos, foi internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, Mato Grosso, com um quadro de hérnia diafragmática traumática crônica. Em nota, o Instituto Raoni disse que as atividades do líder indígena estão suspensas e agradeceu as mensagens de apoio.

"Neste momento, pedimos respeito, compreensão e sensibilidade para que o cacique possa receber os cuidados necessários e se recuperar com tranquilidade. Agradecemos o carinho, as orações, a solidariedade e o apoio de todos", diz a nota do Instituto.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Instituto Raoni - IR (@institutoraoni)



O Hospital Dois Pinheiros informou que o cacique Raoni deu entrada na terça-feira (6), após dores abdominais. Após avaliação médica, identificou-se o quadro de hérnia diafragmática traumática crônica. A condição é antiga e decorrente de um acidente sofrido há mais de 20 anos. O quadro dele é estável.

Foram realizados exames de sangue, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ecocardiograma. O exame cardiológico não apresentou alterações em relação aos exames anteriores.



Devido à idade de Raoni, o tratamento adotado não inclui indicação de cirurgia neste momento. O líder indígena tem doença pulmonar obstrutiva crônica e faz uso de marcapasso cardíaco. Ele segue internado, mas apresentou boa resposta ao tratamento. Ainda não há data confirmada para a alta.

Raoni segue internado, mas apresentou boa resposta ao tratamento e pode receber alta hospitalar em breve, embora ainda não haja data confirmada.