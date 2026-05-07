Apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa - Renan Areias/Arquivo Agência O Dia

Apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da CaixaRenan Areias/Arquivo Agência O Dia

Publicado 07/05/2026 21:52 | Atualizado 07/05/2026 21:59

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50



25 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.003,53 cada

2.594 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.112,08 cada



Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.