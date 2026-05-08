Nomes dos pré-selecionados podem ser consultados na página do programa no Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorJosé Cruz / Agência Brasil
Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado.
A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.
Consulta
O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do Ministério da Educação. O programa é destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o e não tenham sido beneficiados por outro financiamento estudantil.
Depois da validação das informações, ocorrerá a validação das informações pelo banco (agente financeiro) responsável pelo financiamento, conforme previsto no edital público.
O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada para a qual o estudante foi selecionado.
Fies Social
No entanto, o estudante deverá comparecer à comissão para validar as demais informações no mesmo prazo, de 8 a 11 de maio.
Lista de espera
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:
- sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
- com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.
Se ainda tiver dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.
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