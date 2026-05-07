Fies oferece financiamento a estudantes de baixa renda para graduação em instituições privadas de ensino superiorMarcello Casal Jr./Agência Brasil
De acordo com o edital, entre sexta, 8, e segunda-feira, 11, os pré-selecionados devem validar as informações declaradas na inscrição diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior. Depois disso, ocorrerá a validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela CPSA, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.
O estudante pré-selecionado na vaga do Fies Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa não precisa comprovar a renda familiar junto à CPSA, mas deverá comparecer à comissão para validar as demais informações.
Quem foi pré-selecionado deve verificar se poderá atender à exigência da frequência mínima, ainda no 1º semestre de 2026, no curso, turno e local do curso para o qual se inscreveu.
Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 15 a 29 de maio.
Classificação e modalidades de concorrência
- Candidatos sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
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