Proposta de renovação automática da CNH segue agora para apreciação do SenadoSerpro/Divulgação
Câmara aprova medida provisória que prevê renovação automática de CNH
Texto beneficia inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores
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