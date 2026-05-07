Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária Sergio Lima/AFP
Moraes autoriza acesso rotineiro de cozinheira à casa de Bolsonaro
Funcionária ficará sujeita a vistoria prévia e celulares ou outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais
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Câmara aprova aumento de penas para estupro e assédio sexual
Texto da Lei da Dignidade Sexual ainda será analisado pelo Senado
Zema diz que, ao contrário de Flávio Bolsonaro, 'não tem rabo preso com ninguém'
Ex-governador de Minas afirmou que não tem 'restrição' a fazer críticas ao STF
Fachin: 'Juízes têm o dever de prestar contas sem prejuízo da independência'
Presidente do STF também falou que a confiança não pode ser recuperada 'por decreto', nem somente por declarações públicas
Receita, PF e MP deflagram operações para desarticular organização que fraudava fisco
Ações cumprem 79 mandados em cinco estados
Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê
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