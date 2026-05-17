Maioria dos brasileiros apoia o veto de Lula à Lei da DosimetriaJoedson Alves/Agencia Brasil
Pesquisa Genial/Quaest mostra que 52% dos brasileiros são contra reduzir do 8 de janeiro
Em dezembro, quando o Congresso aprovou o projeto da dosimetria, os grupos contrários e favoráveis estavam empatados, com 46% cada
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