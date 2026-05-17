Maioria dos brasileiros apoia o veto de Lula à Lei da Dosimetria - Joedson Alves/Agencia Brasil

Maioria dos brasileiros apoia o veto de Lula à Lei da DosimetriaJoedson Alves/Agencia Brasil

Publicado 17/05/2026 21:05

São Paulo - Pesquisa Geral/Quaest mostra que 52% dos brasileiros são contra reduzir as penas dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, 39% se dizem a favor. O resultado retrata a opinião dos entrevistados nos dias 8 a 11 de maio, após o Congresso derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto da dosimetria.

Em dezembro de 2025, quando o Congresso aprovou o projeto de lei, os grupos contrários e favoráveis estavam empatados, com 46% cada.

A proposta foi vetada por Lula e o veto foi derrubado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da lei até que a Corte analise ações que questionam a constitucionalidade da medida.

A pesquisa também mostra que 54% dos entrevistados entendem que o projeto foi aprovado para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já 34% das pessoas dizem que a proposta passou com o objetivo de reduzir a pena de todos os condenados. Outros 12% não souberam opinar ou não responderam.

Em dezembro, 58% acreditavam que a dosimetria estava endereçada a Bolsonaro, contra 30% que acreditavam que a lei fora aprovada para beneficiar todos os envolvidos e 12% que não sabiam ou não opinaram.