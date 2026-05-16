De acordo com a pesquisa, o melhor momento do governo Lula foi entre setembro e dezembro de 2023Reprodução/redes sociais
Avaliação negativa do governo cai para 39%, aponta Datafolha
Já os eleitores que consideram o desempenho do petista bom ou ótimo somam 30%
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