Polícia Civil prendeu agressor em flagrante - Divulgação / PCBA

Polícia Civil prendeu agressor em flagranteDivulgação / PCBA

Publicado 18/05/2026 10:31

Um segurança, de 26 anos, agrediu um homem, de 46, suspeito de furtar um alimento em um mercado de Salvador, na Bahia, neste domingo (17). A vítima teve de ser hospitalizada.

O caso aconteceu na manhã de domingo, no bairro de Itapuã. Segundo informações iniciais, a briga teria iniciado após o homem tentar furtar um pacote de cuscuz do estabelecimento. De acordo com a Polícia Civil, ele foi agredido com socos. Mesmo depois de a vítima cair no chão, o segurança não teria parado de agredi-lo.

O homem foi socorrido pelo Samu e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Em seguida, seguiu para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado. Não há informações sobre seu estado de saúde atual.

A Polícia Militar foi acionada quando a vítima deu entrada na UPA. Segundo a corporação, na unidade, os agentes constataram as agressões e receberam informações sobre o autor. Os militares fizeram buscas e localizaram o segurança, que foi levado à delegacia.

O agressor, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil segue investigando o caso.