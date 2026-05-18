Polícia Civil prendeu agressor em flagranteDivulgação / PCBA
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Agressor foi preso por tentativa de homicídio
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