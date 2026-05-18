Vítima teve a morte confirmada após dar entrada no hospital - Reprodução / Google Street View

Vítima teve a morte confirmada após dar entrada no hospitalReprodução / Google Street View

Publicado 18/05/2026 11:10 | Atualizado 18/05/2026 11:32

Um menino de 2 anos morreu, neste domingo (17), após cair em uma fossa séptica usada para tratamento de esgoto, em Águas Lindas de Goiás, localizada no Entorno do Distrito Federal, a 50 km de Brasília.

De acordo com informações iniciais, antes da chegada do Corpo de Bombeiros Militar, a mãe da criança procurou auxílio de policiais militares que estavam na região. Os agentes iniciaram procedimentos de reanimação cardiopulmonar para estabilizar o bebê até a chegada do atendimento especializado.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento Mansões Odisseia em parada cardiorrespiratória provocada por afogamento. As equipes tentaram reanimar a vítima, mas a morte acabou confirmada após a entrada no hospital.

O caso aconteceu no Entorno do DF, região formada pelos municípios vizinhos a Brasília, pertencentes a Goiás e Minas Gerais, que formam com o Distrito Federal a chamada RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento).

O médico plantonista confirmou o óbito, e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o ocorrido.