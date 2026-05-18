Caso aconteceu no Terminal Santana, localizado na Zona Norte de São Paulo - Google Maps / Reprodução

Caso aconteceu no Terminal Santana, localizado na Zona Norte de São PauloGoogle Maps / Reprodução

Publicado 18/05/2026 11:27

Rio - Um motorista de ônibus foi esfaqueado após se desentender com um passageiro na tarde deste domingo (17), em Santana, na Zona Norte de São Paulo. O agressor, um homem de 43 anos, fugiu após o crime, mas foi preso em flagrante por guardas civis municipais nas proximidades do Terminal Santana.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), os agentes foram acionados para atender à ocorrência logo após o ataque. Durante as buscas na região, o suspeito foi localizado e detido com o apoio de um policial penal que passava pelo local. Com o criminoso, foram apreendidas uma barra de ferro e a faca utilizada na agressão.

O motorista ferido recebeu o primeiro atendimento no Pronto-Socorro de Santana e, devido à gravidade das lesões, foi transferido posteriormente para o Hospital do Mandaqui, também na Zona Norte. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 13° DP (Casa Verde), e o indiciado permanece preso, à disposição da Justiça.