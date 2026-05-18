Medida de recolhimento de remédios é preventivaReprodução
Fabricantes pedem recolhimento de corticoide e de remédios para colesterol
Medicamentos são produzidos pela Cimed e pela Hypofarma
Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses
Justiça já bloqueou R$ 27,7 bilhões em bens de investigados
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Pesquisa revela que mais da metade das pessoas compartilharia fake news, mesmo sabendo que é falsa
Estudo foi conduzido por professores da ESPM
Apoio ao fim da 6x1 cai com corte salarial: 56% contra e 39% a favor, diz pesquisa
Apesar da alta rejeição, estudo mostra ter crescido a aceitação da medida, mesmo com redução de vencimentos
Homem é esfaqueado dentro de carro de luxo após deixar mulher no local
Vítima foi levada para o hospital que próximo ao local do crime
Plataformas de games podem ser usadas como incubadoras de cibercrimes
Alerta é de Sérgio Luiz dos Santos, delegado especializado na repressão a crimes na internet
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