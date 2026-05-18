Medida de recolhimento de remédios é preventiva - Reprodução

Medida de recolhimento de remédios é preventivaReprodução

Publicado 18/05/2026 12:41 | Atualizado 18/05/2026 12:59

Duas fabricantes iniciaram o recolhimento voluntário de medicamentos corticoides e de remédios utilizados para o tratamento de colesterol. A medida foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Diário Oficial da União (D.O.U.) desta segunda-feira (18).

A decisão afeta o lote 2424299 dos medicamentos atorvastatina cálcica 40 mg e rosuvastatina cálcica 20 mg, produzidos pela Cimed Industria S.A. Os remédios ajudam no tratamento de colesterol alto e previnem doenças cardiovasculares.

Segundo a justificativa apresentada pela empresa, existe a suspeita de que os produtos tenham sido comercializados em embalagens trocadas.

O lote 25091566 do Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável, fabricado pela Hypofarma (Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA.) também é atingido pela resolução. O corticoide serve para o tratamento de inflamações severas, distúrbios alérgicos e doenças autoimunes.

De acordo com o laboratório, foi identificado que o fármaco produz uma solução turva quando é diluído em associação com determinados medicamentos.



As ações de recolhimento constituem uma medida preventiva, fundamentada no artigo 7º da Lei nº 6.360/1976, que determina que fabricantes podem suspender a produção e venda de produtos que possam ter efeitos nocivos à saúde.

A reportagem procurou os laboratórios Cimed e Hypofarma, mas ainda não obteve resposta. O espaço para manifestação segue aberto.

