Atestado de óbito diz que idoso morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidos - Reprodução / Redes sociais

Atestado de óbito diz que idoso morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidosReprodução / Redes sociais

Publicado 18/05/2026 13:00

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso registrado como omissão de socorro após um idoso, de 88 anos, que havia sido dado como morto na Santa Casa de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, apresentar sinais vitais durante procedimentos funerários em Presidente Prudente.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia sido socorrida à Santa Casa de Presidente Bernardes no sábado, 16, onde o óbito foi declarado "em decorrência de insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidos, conforme documentação médica".

Após a liberação do corpo, a funerária responsável levou o paciente para Presidente Prudente. Durante os procedimentos de preparação funerária, funcionários perceberam que o paciente apresentava sinais vitais, como movimentos corporais e respiratórios.

O resgate foi acionado e a vítima encaminhada à Santa Casa de Presidente Prudente, onde permanece internada em estado estável. A declaração de óbito foi apreendida e o caso encaminhado à Delegacia de Presidente Bernardes, que apura as circunstâncias da ocorrência.

Em nota, a Santa Casa de Presidente Bernardes diz que a direção técnica da unidade abriu um procedimento interno para apurar o ocorrido.

"Salientamos que a entidade sempre trabalhou para dar a melhor qualidade assistencial a todos os usuários, tanto em atendimentos médicos quanto de enfermagem, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pertinentes", afirmou o hospital.