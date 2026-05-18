Atestado de óbito diz que idoso morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda e pneumonite por sólidosReprodução / Redes sociais
Idoso dado como morto apresenta sinais vitais em funerária
Homem de 88 anos está internado em estado estável
Após visitar Bolsonaro, Carlos diz que PL irá apoiar Alfredo Gaspar e Arthur Lira ao Senado
Ambos os nomes vão disputar as cadeiras por Alagoas
Tratamento humanizado ainda é desafio na luta antimanicomial no país
Relatórios documentam violações de direitos dos pacientes em comunidades terapêuticas
Vorcaro é transferido para cela comum na carceragem da PF enquanto aguarda análise de delação
Ex-banqueiro passará a ter horário de visita limitado com advogados
Câmara e Senado defendem no STF validade da Lei da Dosimetria
Moraes suspendeu aplicação da norma até julgar ações contrárias
Segurança pública: apenas 32% se sentem seguros na cidade onde vivem
Pesquisa aponta ainda que 82% apoiam câmeras corporais em policiais
Enem terá inscrição automática para alunos da rede pública e 10 mil novos locais de prova
Estudantes devem confirmar a inscrição, a língua estrangeira de preferência e se necessita recursos de acessibilidade
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