Shopping 25 Brás e o Stunt reúnem cerca de duas mil lojas e ficarão fechados por volta de duas semanasReprodução / Redes sociais
"O foco são mercadorias estrangeiras que foram introduzidas em território nacional sem o devido controle aduaneiro, o que configura crime de contrabando ou descaminho", informou. A operação, que conta com 95 servidores, foi batizada de "Desvio de Rota".
De acordo com a Receita, a região do Brás é atualmente um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares, "fruto de contrabando, descaminho e falsificação". O órgão afirmou que as mercadorias vendidas no local abastecem todo o Brasil.
"Além do aspecto fiscal, há também reflexos em outros crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção, trabalho escravo e danos à saúde pública", informou.
Procurada, a Associação de Lojistas do Brás (Alobrás) afirmou, por meio de nota, "que acompanha desde as primeiras horas desta segunda-feira a operação realizada pela Receita Federal" e que os shoppings interditados não são associados à entidade.
"Reafirmamos ainda que a associação não corrobora com práticas de pirataria ou comercialização irregular de produtos", diz o comunicado assinado pelo vice-presidente, Lauro Pimenta. "A Alobrás espera que a ação obtenha êxito no combate às irregularidades, contribuindo para a valorização da concorrência justa, da legalidade e do fortalecimento da moda nacional", afirma.
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