Felipe Cançado Vorcaro foi preso por pagamento de propina a Ciro Nogueira (PP-PI)Reprodução/Redes Sociais
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