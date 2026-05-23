Vorcaro havia sido transferido para uma cela comum em 18 de maio - Reprodução/ internet

Vorcaro havia sido transferido para uma cela comum em 18 de maioReprodução/ internet

Publicado 23/05/2026 08:14

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou, nesta sexta-feira (22), a volta de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

A decisão determina que a Polícia Federal providencie, com urgência, a transferência do banqueiro para uma cela especial. Vorcaro havia sido transferido para uma cela comum em 18 de maio. Com isso, passou a seguir as regras internas adotadas pela PF para todos os presos.

A defesa de Vorcaro alegou que o dono do Banco Master não estava recebendo água regularmente e que a cela comum não tinha iluminação adequada nem ventilação mínima. Os advogados também afirmaram que a segurança do empresário estava em risco devido à repercussão das investigações.

Mendonça acolheu o pedido e afirmou que as informações apresentadas pela defesa “indicam que a permanência de Vorcaro no local em que atualmente se encontra, destinado a custódias de curta duração, não se mostra a providência adequada”.

Na quarta-feira (20/5), a Polícia Federal rejeitou o acordo de colaboração oferecido por Vorcaro. A PF considerou que as informações apresentadas pelo banqueiro não eram inéditas e, por isso, não justificavam a assinatura do acordo. A Procuradoria-Geral da República (PGR), no entanto, informou que pretende prosseguir com as negociações para um possível acordo de delação premiada do banqueiro.

O banqueiro havia sido preso na primeira fase da operação Compliance Zero, em novembro de 2025, mas foi solto pouco depois. Em março deste ano, voltou a ser detido, desta vez por determinação do ministro André Mendonça.