Vorcaro havia sido transferido para uma cela comum em 18 de maioReprodução/ internet
Mendonça autoriza retorno de Daniel Vorcaro a cela especial da PF
Defesa do dono do Banco Master alegou falta de água, ventilação inadequada e riscos à segurança
Quem era o fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley que morreu aos 22 anos
Ele foi encontrado sem sinais de violência no chão da cozinha do apartamento onde morava
Aposentado é morto após cair no 'golpe da falsa entrega'
Duas pessoas com caixa de papelão nas mãos abordaram Celso Luiz Pavani em casa
Atleta de fisiculturismo e influenciador, Gabriel Ganley morre aos 22 anos
Causa da morte não foi divulgada
Explosão no Jaguaré: Sabesp e Comgás firmam acordo após protesto de moradores
Famílias haviam sido notificadas para deixar os hotéis em que estavam depois que tiveram suas casas destruídas
Instituto de Física da USP sobre alunos em greve: 'Ou voltam às aulas ou perdem o semestre'
Calouros podem ter a matrícula cancelada caso não retornem; Prazo termina na segunda-feira (25)
Chuva deve atingir todas as regiões no fim de semana, prevê Inmet
Sul e Sudeste terão maior volume de precipitação
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