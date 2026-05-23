Joaquim Barbosa é um jurista, advogado, professor e ex-magistrado brasileiro - Redes sociais / Reprodução

Joaquim Barbosa é um jurista, advogado, professor e ex-magistrado brasileiroRedes sociais / Reprodução

Publicado 23/05/2026 08:27 | Atualizado 23/05/2026 11:52

O partido Democracia Cristã (DC) publicou nesta sexta-feira (22), em seu perfil do Instagram um vídeo feito com inteligência artificial (IA) apresentando o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa como pré-candidato à presidência da República.



O vídeo é a única publicação no perfil do partido, e mostra o ex-ministro andando de toga em meio à imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL): "Chegou a hora de virar a página", diz a representação de Barbosa em inteligência artificial.



O lançamento do ex-ministro como pré-candidato causou uma crise dentro do partido, já que ex-ministro Aldo Rebelo tinha sido, em um primeiro momento, o nome lançado pela legenda.



Como mostrou o Estadão, Rebelo chegou a dizer que sua pré-candidatura à Presidência estava mantida e que Barbosa, era um "nome clandestino" e sem apoio no partido. Ele também afirmou que a decisão do presidente da sigla, João Caldas tinha a ver com um temor de sua família ser atingida pelo caso do Banco Master.



Em retaliação, Caldas, afirmou na última quinta-feira (21), que Rebelo foi expulso por unanimidade da legenda:



"Não merecia outra atitude. Passou de todos os limites", afirmou o dirigente à Coluna do Estadão.



Joaquim Barbosa é um jurista, advogado, professor e ex-magistrado brasileiro. Foi ministro do STF de 2003 até 2014, por nomeação do presidente Lula, e presidiu a Corte entre 2012 e 2014.

Aldo Rebelo diz que continua vinculado ao partido DC e fazendo pré-campanha à Presidência

O pré-candidato à Presidência da República Aldo Rebelo afirmou, neste sábado (23), que segue filiado ao Democracia Cristã (DC) e mantém sua pré-campanha ao Palácio do Planalto, apesar de a direção nacional do partido ter decidido expulsá-lo sumariamente na quinta-feira (21).



"Continuo vinculado ao partido, sim, e fazendo a minha pré-campanha. Estou aqui convidado como pré-candidato e falando como pré-candidato", disse Aldo, ao afirmar que não foi notificado oficialmente sobre a saída da legenda. As declarações foram feitas em coletiva de imprensa no Fórum Esfera 2026, em Guarujá (SP).



Por meio de nota divulgada no dia 21, o ex-ministro insistiu em manter sua pré-candidatura. Ele classificou a decisão do partido como inconstitucional e abusiva, por violar o devido processo legal e a ampla defesa, e prometeu levar o caso à Justiça. A crise começou quando a sigla divulgou o vídeo anunciando o ex-ministro do STF.



"A explicação tem que ser dada pelo próprio Joaquim Barbosa e por quem convidou o Joaquim Barbosa para uma pré-candidatura, que ele não assumiu até agora", disse.



Aldo disse que "ninguém sequer sabe" se Joaquim Barbosa está no Brasil. Segundo ele, o ex-ministro do STF apenas enviou um recado por meio de uma jornalista, apresentando condições para aceitar uma futura pré-candidatura, que, até o momento, não teria sido aceita. Aldo comparou a situação ao episódio de 2018, quando Barbosa foi convidado pelo PSB, inicialmente aceitou a pré-candidatura e depois desistiu.