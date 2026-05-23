Aposentado estava em casa quando foi surpreendido pela campainha e morto no golpe da 'falsa entrega'Reprodução / TV Globo
Aposentado é morto após cair no 'golpe da falsa entrega'
Duas pessoas com caixa de papelão nas mãos abordaram Celso Luiz Pavani em casa
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Causa da morte não foi divulgada
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