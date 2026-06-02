Breno Simões relatou acidente com box de vidro do banheiro - Reprodução/Instagram

Breno Simões relatou acidente com box de vidro do banheiro Reprodução/Instagram

Publicado 02/06/2026 20:09

Rio - Breno Simões relatou um acidente com o box de vidro do banheiro poucos dias após o filho, Theo, de 3 anos, também se machucar e precisar de pontos na mão. O ex-BBB fez um desabafo nesta terça-feira (2) sobre o episódio e lamentou que a situação tenha se repetido na residência.

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"Confesso que hoje fiquei bem abalado. Menos de uma semana depois do acidente com o Theo, que levou 9 pontos por causa de um box que se rompeu, outro box da casa acabou de quebrar. Dessa vez foi na minha mão. Graças a Deus foram apenas dois pequenos cortes e um susto, mas não tem como passar por isso e fingir que está tudo normal", escreveu nos Stories.

O marido de Paula Amorim demostrou alívio por algo pior não ter acontecido com ele ou o menino. "Talvez seja coincidência. Mas, sinceramente, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, eu acho difícil acreditar nisso. Só agradeço a Deus pelo cuidado e proteção com a nossa família".

Na semana passada, Breno compartilhou uma imagem do filho com a mão enfaixada e contou aos seguidores a tensão com o acidente. "O box estourou na mão do nosso príncipe. Mas, graças a Deus, dos males o menor. Foi um susto enorme, alguns pontos na mão e o coração do papai e da mamãe apertado o tempo todo", contou.