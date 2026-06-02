Rosamaria Murtinho em clique ao lado dos netos Reprodução/Instagram

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Rio - Rosamaria Murtinho, de 93 anos, encantou os seguidores ao publicar nesta terça-feira (2) um registro inédito juntos dos netos, Pedro Lucas e Sofia. A atriz revelou que o clique aconteceu após sessão do espetáculo "Uma Vida em Cores", em cartaz no Teatro das Artes. 
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Amigos prestigiaram espetáculo estrelado por Rosamaria Murtinho - Reprodução/Instagram
Rosamaria Murtinho em clique ao lado dos netos - Reprodução/Instagram
"Tem coisa melhor que depois de trabalhar no teatro receber beijos de netos na bochecha de Pedro Lucas e Sofia Mendonça?", escreveu na legenda. Além dos familiares, a veterana também foi prestigiada por alguns amigos. 
No espetáculo, Rosamaria Murtinho contracena com a neta. A mulher de Mauro Mendonça interpreta Iris Apfel na montagem que une memória e potência criativa entre gerações. O texto e direção da peça são assinados por Cacau Hygino.