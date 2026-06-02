Gilberto Gil faz homenagem de aniversário para Flora - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil faz homenagem de aniversário para FloraReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 13:25

Rio - O cantor Gilberto Gil celebrou o aniversário de 66 anos de Flora Gil com uma homenagem romântica nas redes sociais nesta terça-feira (2). O artista publicou um vídeo com fotos e momentos ao lado da mulher, com quem mantém um relacionamento há mais de 40 anos.



Na legenda da publicação, Gil relembrou a trajetória do casal e citou versos inspirados na companheira. “‘Imagino-te futura, Ainda mais linda, madura, Pura no sabor de amor e De amora’”, escreveu. “Uma carona em Salvador que virou uma história de amor de mais de 40 anos. Parabéns”, completou.



No vídeo compartilhado pelo cantor, ele também conta como conheceu Flora. Segundo Gilberto, o primeiro encontro aconteceu quando ela ganhou uma viagem de São Paulo para Salvador durante a época da faculdade.



Casados desde os anos 1980, Gilberto e Flora costumam compartilhar momentos da vida pessoal nas redes sociais e são vistos com frequência em eventos culturais e musicais.