Gil de Vigor comentou restrição de menores na Parada LGBT - Reprodução/YouTube

Gil de Vigor comentou restrição de menores na Parada LGBT Reprodução/YouTube

Publicado 02/06/2026 17:37 | Atualizado 02/06/2026 18:38

Rio - Gil do Vigor falou sobre a proibição de menores de idade na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. No programa "Papo de Segunda", do GNT, o economista questionou a restrição desse público em eventos ligados à comunidade enquanto são permitidos em outras manifestações populares.

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"Na Marcha para Jesus todo mundo pode ir. No Carnaval pode. Todo Mundo no Rio pode. Qualquer evento que tenha aglomeração pode. Mas a Parada do Orgulho vai ser um grande problema", apontou ele.

O ex-BBB declarou que a proteção de crianças e adolescentes precisa estar voltado para outros temas. "A gente tem que defender as crianças e os jovens, sim. Mas temos que defender do bullying. Temos que defender tantas notícias que saem quase mensalmente sobre jovens que são abusados dentro de instituições religiosas. Os jovens precisam de proteção, mas não é da Parada do Orgulho, não é da diversidade!".