Dua Lipa compartilha registros de casamento com Callum Turner - Reprodução/Instagram

Dua Lipa compartilha registros de casamento com Callum TurnerReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2026 12:50

Rio – A cantora Dua Lipa, de 30 anos, compartilhou nesta terça-feira (2) registros inéditos de seu casamento com o ator Callum Turner, de 36, nas redes sociais. A cerimônia aconteceu no último domingo (31), em Londres, na Inglaterra, e reuniu apenas familiares e amigos próximos do casal.



Na legenda da publicação, a artista destacou a data da união: “31.05.2026”. Nas imagens divulgadas, Dua aparece em diferentes momentos ao lado do marido, além de mostrar detalhes do visual escolhido para a celebração e o buquê utilizado na cerimônia.



O casamento foi realizado na tradicional Old Marylebone Town Hall, conhecida por receber uniões de personalidades britânicas, em um evento reservado e discreto. Nos comentários da publicação, fãs celebraram a novidade. “Amiga, sério, você arrasou”, escreveu uma seguidora. “Parabéns, rainha”, comentou outra. “Sonho”, reagiu uma terceira internauta.



Dua Lipa e Callum Turner começaram a ser apontados como um casal em 2024, após rumores de um romance entre os dois. O noivado foi assumido publicamente em 2025, quando a cantora revelou que o ator participou do processo de criação de seu anel.