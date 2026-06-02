Dua Lipa compartilha registros de casamento com Callum TurnerReprodução/Instagram
Na legenda da publicação, a artista destacou a data da união: “31.05.2026”. Nas imagens divulgadas, Dua aparece em diferentes momentos ao lado do marido, além de mostrar detalhes do visual escolhido para a celebração e o buquê utilizado na cerimônia.
O casamento foi realizado na tradicional Old Marylebone Town Hall, conhecida por receber uniões de personalidades britânicas, em um evento reservado e discreto. Nos comentários da publicação, fãs celebraram a novidade. “Amiga, sério, você arrasou”, escreveu uma seguidora. “Parabéns, rainha”, comentou outra. “Sonho”, reagiu uma terceira internauta.
Dua Lipa e Callum Turner começaram a ser apontados como um casal em 2024, após rumores de um romance entre os dois. O noivado foi assumido publicamente em 2025, quando a cantora revelou que o ator participou do processo de criação de seu anel.
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