Astrid Fontenelle - Reprodução / Instagram

Astrid FontenelleReprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 10:58

“Primeiro, eu quero agradecer as muitas mensagens de carinho, amor e boa recuperação. Ela (espinha) ainda está aqui. Se não é a espinha que está aqui, machucou ao entrar. Então, quando eu engulo, sinto. Por isso, ficar falando é ruim”, relatou nos stories do Instagram.

Astrid explicou que ficou cerca de 12 horas internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde realizou exames para investigar a situação. “Passei 12 horas no Einstein, fiz endoscopia e o perigo é estar no esôfago, essas coisa. E não está. Como ele (médico) também não viu na garganta, mas ela pode estar na laringe me disse o meu amor, meu médico querido. Bom, por isso vim no otorrino”, afirmou.

Apesar do susto, a apresentadora tentou levar a situação com bom humor e revelou até o apelido dado ao incômodo. “Gente, estou num mal humor. Estou tentando não ficar. Já dei um nome pra ela, se chama Euvira porque acho que espeta”, brincou.

No domingo (31), Astrid já havia contado aos seguidores como tudo aconteceu. Segundo ela, o problema começou durante um almoço de sábado. “A pessoa sai de casa pra almoçar num sábado de ‘fazer as coisas no nosso tempo’ e acaba parando no pronto socorro. Uma espinha machucou, entalou…. Sei lá o que aconteceu ….. E os planos foram por água abaixo”, escreveu.

A jornalista também comentou sobre o período de espera no hospital e refletiu sobre a rotina acelerada das pessoas. “A pressa da humanidade anda tanta que por várias vezes me perguntaram se tudo bem esperar….. Esperei. O tempo do jejum era necessário pra fazer uma endoscopia. Aliás tô cheia de assuntos médico. Uma tarde num PS é intensa”, declarou.

Ao deixar o hospital, Astrid contou que voltou para casa ainda com o desconforto na garganta. “Voltei pra casa de madrugada, eu e o incômodo. E sem pressa, hoje tem live do Clube do Livro. Só pra constatar que às vezes a gente tem planos e a vida apronta uma surpresinha”, concluiu.