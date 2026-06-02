Isabella Santoni e Felipe Simas - Reprodução do Instagram

Isabella Santoni e Felipe SimasReprodução do Instagram

Publicado 02/06/2026 09:34

Rio - Isabella Santoni e Felipe Simas se reencontraram, nesta segunda-feira (1°), em uma academia, e mostraram aos fãs uma foto dos dois juntinhos. No clique, os atores, que integraram o elenco de "Malhação: Sonhos (2014-15)", aparecem fazendo uma pose de luta.

"Reencontros! Esquentadinha e Cobra", escreveu a atriz, se referindo aos personagens deles na trama, os lutadores Karina e Cobra, na legenda da foto, publicada no Instagram Stories. Felipe repostou a imagem.

O registro dos atores empolgou os internautas. "Que saudade desses lindos", afirmou um usuário da rede social. "Que top", comentou outro.