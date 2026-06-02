Isabella Santoni e Felipe SimasReprodução do Instagram

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Rio - Isabella Santoni e Felipe Simas se reencontraram, nesta segunda-feira (1°), em uma academia, e mostraram aos fãs uma foto dos dois juntinhos. No clique, os atores, que integraram o elenco de "Malhação: Sonhos (2014-15)", aparecem fazendo uma pose de luta.  
"Reencontros! Esquentadinha e Cobra", escreveu a atriz, se referindo aos personagens deles na trama, os lutadores Karina e Cobra, na legenda da foto, publicada no Instagram Stories. Felipe repostou a imagem. 
O registro dos atores empolgou os internautas. "Que saudade desses lindos", afirmou um usuário da rede social. "Que top", comentou outro. 
 