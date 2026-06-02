Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2026 06:38 | Atualizado 02/06/2026 08:04

Nos comentários, ela ganhou uma onda de carinho. "Nunca deixe de ser você. Você é gigante!", comentou Vini Jr., ex-namorado de Virginia e jogador da Seleção. "Ver uma mulher sendo constrangida em público nunca deveria ser entretenimento. Que a gente escolha a gentileza, a empatia e o respeito … sempre, mesmo diante das diferenças.. sinto muito", afirmou Angélica. "Sucesso tem um jeito curioso de silenciar quem duvidou de você. Siga! Você é gigante!", destacou Celso Portiolli.

"Você é uma mulher gigante, incrível, uma mãe maravilhosa, uma empresária admirável e merece também cuidar de você. Vai passar, tudo passa.. e eu vou continuar aqui em cada etapa da sua vida. Te amo e pode contar comigo sempre", frisou Lucas Guedez. "Você é gigante! Vai para cima!", disse Wesley Safadão.

"O julgamento quase sempre diz mais sobre quem aponta… do que sobre quem está sendo apontado. Porque quem vive em paz, não sente necessidade de diminuir ninguém! Pessoas vazias tentam ocupar espaço falando da vida dos outros, rindo dos outros … enquanto pessoas seguras estão ocupadas construindo a própria história", opinou Ana Paula Siebert Justus.

"Você é gigante, Vi. Pela coragem, pela ousadia e pelo jeito de incentivar tantas mulheres a serem de verdade e seguirem firmes. Que Deus continue abençoando sua caminhada sempre!", desejou Lauana Prado. "Você é fod*! Continue mesmo porque Deus tem planos incríveis pra sua vida!! Brilhe muito", falou Brunna Gonçalves. "Você é gigante!", ressaltou João Silva.

"Única coisa que senti vontade de fazer ao ver aquela cena foi, se estivesse ali, te dar um abraço na mesma hora! Ver uma mulher sendo alvo de gritos, ofensas e humilhações daquela forma é algo muito triste! Que a gente nunca normalize esse tipo de comportamento, a maldade e a falta de empatia. Que Deus sempre te abençoe, te proteja e te guarde", publicou Celina Locks.

Confira o desabafo de Virginia: