Virginia Fonseca desabafou nas redes sociais após vaias no Maracanã e disse que se sentiu ?acuada? - Foto: reprodução Instagram

Virginia Fonseca desabafou nas redes sociais após vaias no Maracanã e disse que se sentiu ?acuada? Foto: reprodução Instagram

Publicado 01/06/2026 18:37

Virginia Fonseca quebrou o silêncio nas redes sociais após a repercussão das vaias e dos xingamentos que recebeu no Maracanã, durante o jogo entre Brasil e Panamá. A influenciadora, que estava no estádio acompanhando a partida, publicou um longo desabafo e expôs a dor de se sentir julgada publicamente.

Em uma sequência de imagens, Virginia falou sobre críticas, cansaço, maternidade, casamento, negócios, recomeços e afirmou ter vivido uma das sensações mais difíceis de sua vida.

‘Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo’, escreveu.

A influenciadora afirmou que uma das maiores lições que aprendeu foi entender que as pessoas sempre terão uma opinião sobre ela. Segundo Virginia, na maioria das vezes, a crítica diz muito mais sobre quem critica do que sobre quem é criticado.

Virginia também relembrou o início da carreira na internet, quando ouvia que estava ‘passando vergonha’ ao gravar vídeos. Mesmo assim, decidiu continuar.

‘Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada’, afirmou.

A empresária ainda citou os questionamentos sobre seus negócios. No texto, ela disse que, quando não havia mais o que dizer, passaram a colocar em dúvida métodos, números e resultados das empresas que construiu. Virginia ressaltou que os números foram auditados pela BDO, uma das maiores empresas de auditoria.

Na vida pessoal, a influenciadora também disse que o julgamento sempre esteve presente. Ela afirmou que foi criticada quando ousou fazer algo pela primeira vez no Carnaval, quando seu casamento terminou e quando tentou recomeçar.

Mas o trecho mais forte veio quando Virginia falou sobre o episódio que a deixou abalada.

‘Mas ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada’, declarou.

A fala veio após a influenciadora ser alvo de vaias e xingamentos de parte do público no Maracanã. Segundo registros que circularam nas redes sociais, Virginia estava no estádio durante a partida da Seleção Brasileira e foi hostilizada por torcedores.

No desabafo, Virginia também refletiu sobre a pressão de viver sob julgamento constante.

‘Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar, vão te criticar. Se usar uma roupa que goste, vão criticar. Se eu falar ou me calar, vou receber críticas’, escreveu.

Em seguida, a influenciadora fez uma pergunta direta aos seguidores: ‘Você vai viver a sua vida ou a expectativa dos outros?’. Para ela, a crítica nunca construiu uma empresa, nunca gerou empregos e nunca realizou um sonho.

No fim da publicação, Virginia direcionou a mensagem especialmente às mulheres que tentam recomeçar, às mães que sentem que nunca fazem o suficiente, às empreendedoras, influenciadoras e às mulheres que já caíram e estão tentando levantar mais uma vez.

‘Não pare porque riram de você, porque duvidaram de você ou porque te criticaram’, escreveu.

Virginia ainda reforçou que não quer provar nada para ninguém e afirmou que a história de uma pessoa não será contada por quem falou dela, mas por tudo aquilo que ela teve coragem de construir apesar das críticas.

‘Não deixe que a opinião dos outros seja maior do que o sonho que Deus colocou dentro de você’, completou.

A publicação teve forte repercussão e recebeu milhares de curtidas em poucos minutos. Ao encerrar o desabafo, Virginia agradeceu às mulheres que estão se unindo, se apoiando e se amando.