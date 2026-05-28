Anitta comemorou nas redes sociais o avanço contra a escala 6x1 ao som de ?Deus Existe? - Foto: Reprodução Instagram

Anitta comemorou nas redes sociais o avanço contra a escala 6x1 ao som de ?Deus Existe?Foto: Reprodução Instagram

Publicado 28/05/2026 17:01

Anitta voltou a movimentar as redes sociais ao comemorar o avanço da proposta que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. A cantora publicou um vídeo celebrando o momento ao som da música ‘Deus Existe’ e rapidamente virou assunto na internet.

A manifestação da artista foi recebida com apoio por muitos seguidores, que enxergaram no gesto uma forma de dar visibilidade a uma pauta que atinge milhões de trabalhadores brasileiros. Para esse público, Anitta não precisa viver a rotina da escala 6x1 para defender melhores condições de trabalho e mais qualidade de vida para a população.

Por outro lado, a comemoração também gerou críticas e comentários irônicos nas redes sociais. Parte dos internautas questionou a relação da cantora com a realidade dos trabalhadores que enfrentam jornadas exaustivas no comércio, nos serviços e em outras áreas.

Mesmo com as críticas, o posicionamento de Anitta colocou ainda mais holofote sobre o tema. A discussão sobre o fim da escala 6x1 vem ganhando força no país e divide opiniões entre quem defende mais descanso para os trabalhadores e quem teme impactos para empresas e empregadores.