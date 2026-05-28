Anitta comemorou nas redes sociais o avanço contra a escala 6x1 ao som de ?Deus Existe?Foto: Reprodução Instagram
Anitta comemora fim da escala 6x1 ao som de ‘Deus Existe’
Cantora celebrou nas redes sociais o avanço da proposta contra a jornada 6x1, mas acabou dividindo opiniões entre internautas
Anitta comemora fim da escala 6x1 ao som de ‘Deus Existe’
Cantora celebrou nas redes sociais o avanço da proposta contra a jornada 6x1, mas acabou dividindo opiniões entre internautas
João Guilherme diz que não foi convidado para festa de 5 anos da sobrinha Maria Alice
Ator fez a revelação nesta quarta-feira ao chegar ao desfile de Sasha Meneghel
Leo Áquilla chama Rico Melquiades para 'briga' e leva resposta: 'Você nem relevante é'
Após ser desafiado publicamente para um encontro em frente ao MASP, influenciador recusou o convite, ironizou a situação e acusou Leo de querer transformá-lo em 'trampolim' político
Primeira trans a mudar nome em Portugal reage à polêmica dos banheiros femininos no Brasil
Patricia Ribeiro, primeira a alterar o nome nos documentos após a lei de identidade de gênero em Portugal, usou as redes sociais para fazer um forte desabafo
Mãe de Deolane Bezerra diz que Felipe Campos terá 'fim triste em cama de hospital' após chamar sua filha de bandida
Solange Bezerra atacou Felipe Campos nas redes sociais depois de o apresentador detonar Deolane ao vivo, citar Vorcaro e acusar a família de envolvimento com dinheiro sujo
Adolescente tritura gatinho em liquidificador em live no Discord, denuncia Luisa Mell
Ativista afirma que cerca de 15 animais são torturados e mortos todas as noites em grupos online e cobra reação urgente de deputados e senadores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.