Solange Bezerra atacou Felipe Campos após fala dura contra Deolane Bezerra e citação a Vorcaro - Foto: reprodução Instagram

Solange Bezerra atacou Felipe Campos após fala dura contra Deolane Bezerra e citação a Vorcaro Foto: reprodução Instagram

Publicado 23/05/2026 14:40

O clima ferveu de vez entre Felipe Campos e a família Bezerra. Depois de Deolane voltar ao centro de uma nova polêmica policial, o apresentador não segurou a língua, rasgou o verbo ao vivo e chamou a influenciadora de “bandida” e “criminosa”.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Felipe aparece indignado ao comentar a situação de Deolane e dispara: “Tua filha é bandida, tua filha é criminosa, tua filha lava dinheiro”. Em seguida, ele ainda afirmou que a família teria “a mão suja de sangue”.

Felipe foi além e comparou o caso ao de Vorcaro. “Quem participa de esquema como esse, como também desse outro filho da p*ta, desculpa a expressão, desse tal de Vorcaro… quando você pega a grana desse povo, é porque sem dúvida alguma você tá ajudando, inclusive, a lavar bem a sua mão com sangue”, disse.

A declaração chegou até Solange Bezerra, mãe de Deolane, que não ficou calada. Revoltada, ela respondeu em uma publicação nas redes sociais e atacou Felipe Campos com uma frase pesada: “Você é asqueroso, imundo. O seu fim vai ser triste em cama de hospital, porque quem dissemina tanto ódio gratuito nunca terá um final bom”.

A resposta caiu como gasolina no fogo. Felipe expôs o comentário e rebateu Solange publicamente. O apresentador disse entender a dor de uma mãe ao ver a filha presa novamente, mas afirmou que o caso não se trata de perseguição, e sim de Justiça.

Felipe ainda reforçou que seu trabalho é público e que a população estaria cansada de assistir a processos cercados de privilégios, manobras e impunidade. Ele também disse desejar que a lei seja cumprida e que Deolane permaneça presa, caso essa seja a decisão da Justiça.

A troca de ataques incendiou a internet. De um lado, Solange Bezerra reagindo com fúria à fala contra a filha. Do outro, Felipe Campos mantendo o tom duro, citando Vorcaro e transformando a resposta da mãe de Deolane em mais um capítulo explosivo dessa guerra pública.