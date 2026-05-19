Benny Briolly deixou o Plaza Shopping de ambulância após confusão durante ato em defesa do uso de banheiros por pessoas trans - Foto: reprodução rede social

Benny Briolly deixou o Plaza Shopping de ambulância após confusão durante ato em defesa do uso de banheiros por pessoas trans Foto: reprodução rede social

Publicado 19/05/2026 21:06 | Atualizado 19/05/2026 21:17

Uma manifestação em defesa do uso de banheiros por pessoas trans terminou em confusão no Plaza Shopping, em Niterói, nesta terça-feira (19).

Segundo relatos publicados nas redes sociais, populares tentaram impedir mulheres trans de entrarem no banheiro feminino durante o ato, chamado “Libera Meu Xixi”. A situação gerou discussão, tumulto e confronto entre grupos com posições políticas opostas.

A vereadora trans de Niterói, Benny Briolly, estava no local e afirmou ter sido vítima de agressão durante a confusão. Após o episódio, a parlamentar deixou o shopping em uma ambulância. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram Benny sendo retirada de maca.

Também estavam no local vereadores do PL contrários ao ato, entre eles Douglas Gomes, Allan Lyra e Fernanda Loubac. Vídeos que circulam nas redes registraram bate-boca, empurra-empurra e clima de tensão dentro do shopping.