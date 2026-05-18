A curtida da mãe de Vini Jr. em um comentário contra Virginia Fonseca repercutiu nas redes sociais. Depois da grande repercussão, a interação acabou sendo retirada, mas os prints já circulavam entre internautas e páginas de entretenimentoFoto: reprodução Instagram
Mãe de Vini Jr. curte comentário contra Virginia, repercute nas redes e depois retira a curtida
Interação da mãe do jogador chamou atenção de internautas e virou assunto nas páginas de celebridades
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