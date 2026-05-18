A curtida da mãe de Vini Jr. em um comentário contra Virginia Fonseca repercutiu nas redes sociais. Depois da grande repercussão, a interação acabou sendo retirada, mas os prints já circulavam entre internautas e páginas de entretenimento - Foto: reprodução Instagram

A curtida da mãe de Vini Jr. em um comentário contra Virginia Fonseca repercutiu nas redes sociais. Depois da grande repercussão, a interação acabou sendo retirada, mas os prints já circulavam entre internautas e páginas de entretenimentoFoto: reprodução Instagram

Publicado 18/05/2026 08:33

A mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, movimentou as redes sociais após curtir um comentário com crítica direta a Virginia Fonseca. A interação chamou atenção de internautas, que rapidamente passaram a compartilhar prints e comentar o episódio.

No comentário curtido por Fernanda, uma internauta escreveu: “Mama tá mais feliz, da pra ver, sem um peso. Povo tem até entender que por mais dinheiro que vc tenha, mais tem pessoas que vêm com um pesoooo, Virgínia é uma.”

A curtida não passou despercebida e logo virou o assunto. Depois da repercussão, a mãe do craque retirou a curtida do comentário.

A atitude, no entanto, já havia sido registrada por internautas e aumentou ainda mais o burburinho em torno da relação entre Vini Jr. e Virginia.

Nas redes, o episódio dividiu opiniões. Parte dos usuários interpretou a curtida como uma possível indireta pública contra a influenciadora, enquanto outros trataram a situação como um gesto impulsivo que acabou ganhando grande repercussão.